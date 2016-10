Potternummer Bruce Springsteen nooit gebruikt

ANP Potternummer Bruce Springsteen nooit gebruikt

LONDEN - Bruce Springsteen schreef jaren geleden een liedje voor de Harry Potter-filmreeks. Het nummer was echter nooit te horen in de films.

Door ANP - 21-10-2016, 2:09 (Update 21-10-2016, 2:09)

The Boss heeft geen idee waarom zijn werk nooit is gebruikt. "Dat moet je aan hun vragen", zei hij op de BBC-radio over de makers van de Potterreeks. "Het was best goed."

I'll Stand By You is een ballad die heel anders klinkt dan zijn overige werk, vertelt Bruce. "Ik heb het geschreven voor mijn oudste zoon. Het was een grootse ballad, niet iets dat ik normaal gesproken zou zingen, maar ik vond het heel erg goed bij de films passen."

De zanger hoopt dat het nummer ooit alsnog zijn weg vindt naar een film. "Ik zou het mooi vinden als het ooit in een kinderfilm wordt gebruikt, want het is gewoon een mooi liedje."