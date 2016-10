Brimstone ook in Amerikaanse bioscopen

LOS ANGELES - Brimstone, de eerste Engelstalige productie van regisseur Martin Koolhoven, gaat ook in de Amerikaanse bioscopen draaien. Momentum Pictures heeft de film aangekocht, maakte de distributeur donderdag bekend.

Door ANP - 20-10-2016, 22:18 (Update 20-10-2016, 22:18)

Brimstone, met Dakota Fanning, Kit Harrington, Carice van Houten en Guy Pearce in de hoofdrollen, verschijnt in maart in de Amerikaanse bioscopen. Tegelijkertijd verschijnt de film op video on demand-platforms.

De westernthriller is vanaf 12 januari in de Nederlandse bioscopen te zien. De film vertelt een duister verhaal dat zich afspeelt aan het einde van de negentiende eeuw. Het leven van Liz (Fanning) en haar gezin komt op het spel te staan wanneer een huiveringwekkende dominee (Pearce) in haar leven verschijnt.

Brimstone ging in september in première tijdens het filmfestival van Venetië. Ook op het Toronto International Film Festival werd de film vertoond.