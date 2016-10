Kanye West baalt van telefoontje Jay Z

SEATTLE - Kanye West is boos op zijn maatje Jay Z omdat hij niet persoonlijk poolshoogte kwam nemen na de brute overval op Kanye’s vrouw Kim Kardashian. De rapper tierde er tijdens een concert in Seattle behoorlijk op los.

Door ANP - 20-10-2016, 21:43 (Update 20-10-2016, 21:43)

“Bel me niet na de overval om te vragen hoe het gaat. Wil je weten hoe ik me voel? Kom langs bij me thuis”, gaf Kanye zijn publiek mee. De rapper liet ook doorschemeren dat Blue Ivy, de vierjarige dochter van Beyoncé en Jay Z, en zijn driejarige dochter North elkaar nooit hebben ontmoet.

Kanye had wel meer redenen om boos te zijn op Jay Z. Zo wilde ‘Hova’ niet meewerken aan het nummer Pop Style, omdat daarop ook Drake te horen is. Drake is gelieerd aan Apple Music, terwijl Jay Z zijn eigen streamingdienst Tidal heeft.

“Laat me jullie iets vertellen. Er komt nooit een Watch The Throne 2”, zei Kanye over het succesvolle album met Jay Z dat in 2011 verscheen. “Vanwege Tidal/Apple bullshit.”