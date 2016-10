Esmée van Kampen in romcom Alles voor elkaar

HILVERSUM - Esmée van Kampen heeft een van de hoofdrollen te pakken in de nieuwe romantische komedie Alles voor elkaar. Ook Sarah Chronis, Yootha Wong-Loi-Sing en Maryam Hassouni zijn te zien in de film die in het najaar van 2017 in de bioscopen gaat draaien.

Door ANP - 20-10-2016, 17:23 (Update 20-10-2016, 17:23)

Alles voor elkaar gaat over vier Rotterdamse vriendinnen die twijfelen over de keuzes in hun leven nu ze de dertig naderen. Het viertal besluit hun tienerdromen alsnog waar te gaan maken.

De regie van 'Alles voor elkaar' is in handen van Danny Stolker, die met de romantische komedie zijn bioscoopfilmdebuut maakt. Ook onder anderen Mark van Eeuwen, Oscar Aerts, David Lucieer en Jord Knotter zijn te zien in de film.

De opnames, die donderdag van start zijn gegaan, zijn op de voet te volgen via social media. Via Instagram deelt de cast foto’s en filmpjes, via Facebook kan geregeld via een livestream meegekeken worden op de set.