Sylvie Meis laat andere kant zien bij SBS6

AMSTERDAM - Sylvie Meis laat naar eigen zeggen een andere kant van zichzelf zien in de tv-show Wedden dat ik het kan!. Ze presenteert de nieuwe zaterdagavondshow met Jeroen van der Boom en is erg blij met hem. ‘’Naast hem voel ik me veilig’’, zegt Sylvie.

Door ANP - 20-10-2016, 15:19 (Update 20-10-2016, 15:19)

Als gezicht van Let’s Dance, waarmee ze een miljoenenpubliek in Duitsland bedient, is Sylvie wel gewend aan duo-presentatie. Sylvie: "In Duitsland presenteer ik altijd met dezelfde man, Daniel Hartwich. Ik was erg benieuwd hoe ik me zou voelen om hier in het Nederlands te presenteren naast een nieuwe man. We zijn nu een aantal shows verder en ik ben zó gelukkig dat ik ja heb gezegd tegen dit programma en om het samen met Jeroen te presenteren.”

"Ik merk aan mezelf dat ik hele andere dingen van mezelf kan laten zien, dat vind ik leuk. Ik denk dat ik in mijn moedertaal veel vrijer kan zijn. Ik spreek steeds beter Duits, maar het is niet mijn moedertaal. Ik merk nu ineens hoe vrij je kan zijn in je eigen taal. Ik ben meer onbevangen, ik hoef niet bang te zijn dat ik dingen fout ga zeggen.”

Sylvie voelt zich op haar gemak naast Jeroen. “Hij is heel ontwapenend en gezellig en supportive. Naast hem voel ik me veilig.”

Er zijn grote verschillend tussen Duitsland en Nederland als het gaat om tv-maken, merkte Sylvie tijdens de opnames van Wedden dat ik het kan!, waarvan SBS6 zaterdag de eerste aflevering uitzendt. "In Duitsland is alles heel strak geregeld, alles ligt vast in strakke schema’s en aangepaste scripts worden tot middernacht aangeleverd op mijn hotelkamer. Het is daar heel gestructureerd. Ik merk dat het in Nederland wat losser is, waardoor we op het laatste moment nog wat kunnen veranderen of uitproberen. Dat maakt het leuk.”

Jeroen: "Sylvie, jij durft in deze show rustig imperfect te zijn. Dat is een kant die we niet van je kennen.” Sylvie: ‘’Maar dat ligt ook een beetje aan jou. Je maakt me een beetje losser. Je geeft me het gevoel dat ik dat mag. Anders zou ik me verschuilen achter mijn professionaliteit en me beperken tot het goed brengen van de presentatieteksten.”

Sylvie erkent dat Duitse kijkers haar zien als spring-in-‘t-veld. "Als Nederlandse ben ik al anders. Het is voor Duitsers leuk om te horen dat mijn Duits niet perfect is en ik vind het wel leuk om dingen te doen in shows, om wat uit te proberen. Maar in de Duitse liveshows en de teksten die ik uit mijn hoofd leer, is daar weinig ruimte voor. In Nederland is meer ruimte voor spontaniteit. Ik denk dat Nederland nu andere kant van mij gaat zien. Misschien dat mijn RTL-bazen in Duitsland meekijken en me vragen dat ook in Duitsland te laten zien.”