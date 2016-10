Sesamstraat-feestje verlengd

ANP Sesamstraat-feestje verlengd

HILVERSUM - Wegens succes wordt het feestje 40 jaar Sesamstraat bij Beeld en Geluid in Hilversum met een week verlengd. Dat maakte het media-instituut donderdag bekend.

Door ANP - 20-10-2016, 11:31 (Update 20-10-2016, 11:31)

In de eerste week van de herfstvakantie bezochten ruim 7000 ouders en kinderen het jubileumfestijn, waarop elke dag iets bijzonders is te doen. Veel van de hoofdrolspelers zijn aanwezig en lezen voor, er is een knutselhoek en Schmink Plaza en ook de nieuwe NTR-film Sesamstraat viert feest! is te zien. De film toont populaire scènes uit veertig jaar Sesamstraat.

40 jaar Sesamstraat vindt tot en met 29 oktober plaats.