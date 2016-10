Mel C wil zich richten op het moederschap

LONDEN - Verklaarde ze eerder nog dat ze niet mee wilde doen met de Spice Girls-reünie omdat ze zich er niet lekker bij voelde, nu zegt Mel C dat ze de keuze maakte omdat ze er wil zijn voor haar zevenjarige dochter.

Door ANP - 20-10-2016, 9:31 (Update 20-10-2016, 9:31)

Aan The Sun vertelt Sporty Spice: "k heb geleerd om vaker 'nee' te zeggen. Ik moest aan mezelf denken en het belangrijkste in mijn leven, moeder zijn voor mijn kleine meisje. Ik moet er voor haar zijn. Het was een moeilijke beslissing, want ik stel niet alleen de meiden teleur, maar ook alle fans die hoopten dat ik erbij zou zijn."

Het voormalig lid van de in de jaren 90 populaire meidengroep stelt dat de Spice Girls vier individuelen zijn, die allemaal een eigen leven en carrières hebben en verschillende dingen willen. "We hebben altijd gezegd dat het goed moet voelen, maar ik voelde me er niet goed bij."

Ruzie

Over haar vermeende ruzie met Spice Girl Mel B zegt ze: "Het ging niet zo goed tussen ons. ik heb nooit iets gezegd om haar boos te maken, dus ik weet niet waarom ze boos was. Maar we hebben bruggen geslagen en zijn weer vrienden. Ze heeft haar excuses aangeboden voor alles wat er twintig jaar geleden is gebeurd."

Spice Girls Geri, Mel B. en Emma gaan volgend jaar via een talentenjacht twee nieuwe Spice Girls zoeken. Daarna komt er een groot concert in Hyde Park.