Kourtney Kardashian: het gaat slecht met Kim

SYDNEY - Het gaat nog steeds niet goed met Kim Kardashian. Dat stelt haar zus Kourtney in een interview met Today Extra.

Door ANP - 20-10-2016, 8:37 (Update 20-10-2016, 8:37)

"Het gaat niet goed met haar. Ik denk dat we er allemaal nog steeds ondersteboven van zijn", vertelt Kourtney in het tv-programma. "Maar Kim heeft een grote familie die haar steunt. Na alle traumatische gebeurtenissen die we hebben meegemaakt is dat het enige dat telt. Ik heb ook even de tijd moeten nemen om alles te verwerken, ook ik ben nog steeds erg van slag."

Kim werd begin oktober overvallen in een appartement in Parijs en beroofd van haar juwelen. Sindsdien heeft de realityster zich opgesloten in haar huis, dat ze alleen verlaat voor belangrijke afspraken en om met haar kinderen bij haar moeder Kris langs te gaan, zo weet People. Waar ze voor de overval haar privéleven volop op sociale media zette, leidt Kim volgens een insider nu een teruggetrokken leven, ver weg van alle camera's.