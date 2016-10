Fietsverzameling Robin Williams naar veiling

SAN FRANCISCO - De complete fietscollectie van wielerfanaat Robin Williams wordt binnenkort geveild.

Door ANP - 20-10-2016, 5:04 (Update 20-10-2016, 5:04)

De kinderen van de in 2014 overleden komiek doneerden zijn 87 fietsen. De opbrengst van de veiling gaat naar twee goede doelen; een instelling voor sporters met een lichamelijke handicap en de Christopher & Dana Reeves Foundation, die zich inzet voor mensen met een dwarslaesie. Verwacht wordt, dat de veiling ongeveer 200.000 dollar (ruim 180.000 euro) op zal leveren.

"We hopen dat deze fietsen de nieuwe eigenaren net zoveel plezier brengen als hij had als hij op ze reed en bijdroeg aan deze doelen", aldus de kinderen van Robin in een verklaring.