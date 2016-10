Ellen DeGeneres ontkent scheidingsgeruchten

ANP Ellen DeGeneres ontkent scheidingsgeruchten

LOS ANGELES - Het huwelijk van Ellen DeGeneres en Portia de Rossi is in prima staat. De presentatrice laat dat weten in een interview met People, nadat de afgelopen maanden scheidingsgeruchten waren opgedoken.

Door ANP - 20-10-2016, 4:06 (Update 20-10-2016, 4:06)

Zonder die te noemen, vertelt Ellen dat zij haar zegeningen telt met haar echtgenote aan haar zijde. "Portia en ik zeggen het zo vaak tegen elkaar: 'wat hebben wij een geluk gehad'. Ik neem het zeker niet voor lief, want niet iedereen vindt dat."

Ellen en Portia traden in 2008 in het huwelijk. Ze waren toen al vier jaar een setje. "Ik kan niet zeggen wat het beste aan een huwelijk is, want het gaat om het geheel. Ik heb mijn beste vriend gevonden, de persoon met wie ik meer tijd door wil brengen dan met wie dan ook."

De presentatrice benadrukt in het artikel dat ze van plan is nog lang getrouwd te blijven. "We zijn nu op het punt dat we echt gesetteld zijn. Ik ga nergens heen en zij gaat nergens heen."