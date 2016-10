Martin Garrix ’s werelds beste dj

AMSTERDAM - Martin Garrix is uitgeroepen tot de beste dj op aarde. De twintigjarige Nederlander voert de DJ MAG Top 100 aan, is woensdagavond bekendgemaakt op het Amsterdam Music Festival. Dat is een onderdeel van het Amsterdam Dance Event (ADE).

Garrix stond vorig jaar nog op de derde plek van de lijst die elk jaar wordt samengesteld door het publiek. Het Belgische duo Dimitri Vegas & Like Mike voerde de DJ MAG Top 100 in 2015 aan. Dit jaar staan de Belgisch/Griekse broers op de tweede plek.

Dimitri Vegas & Like Mike zijn de enige dj’s in de top vijf die niet uit Nederland komen. Hardwell zakt een plek ten opzichte van vorig jaar en eindigt op de derde plek. Armin van Buuren en Tiësto weten de respectievelijk vierde en vijfde plek vast te houden.

Elfde keer

De DJ MAG Top 100 werd dit jaar voor de twintigste keer samengesteld. Meer dan een miljoen mensen brachten een stem uit. Voor de elfde keer voert een Nederlander de lijst aan. Tiësto stond in 2002, 2003 en 2004 op één, Armin van Buuren in 2007, 2008, 2009, 2010 en 2012 en Hardwell voerde de lijst in 2013 en 2014 aan.

Martin Garrix is sinds zijn vijftiende actief als producer. Hij tekende op zestienjarige leeftijd zijn eerste platencontract en brak in 2013 internationaal door met de hit Animals.