ANP Rapper Bobby Shmurda zeven jaar cel in

NEW YORK - De Amerikaanse rapper Bobby Shmurda zit voorlopig achter slot en grendel. Een rechter in Manhattan heeft hem veroordeeld tot een celstraf van zeven jaar voor drugs- en wapenbezit. Ook is hij schuldig bevonden voor betrokkenheid bij verschillende schietpartijen en de moord op een 19-jarige rivaal, meldt E! Online.

Door ANP - 19-10-2016, 22:32 (Update 19-10-2016, 22:32)

De 22-jarige Ackquille Pollard, zoals Shmurda echt heet, geniet in de Verenigde Staten enige bekendheid. Hij scoorde er in 2014 een top 10-hit met het nummer Hot Nigga. In datzelfde jaar liep hij tegen de lamp toen hij werd opgepakt voor wapenbezit. Shmurda beweerde destijds dat hij het wapen nodig had voor een videoclip. Inmiddels zit hij al 21 maanden vast, wat betekent dat hij rond 2021 weer vrij man is.