'Nieuwe Willy Wonka-film op komst'

LOS ANGELES - De kans is groot dat er een nieuwe film komt over de fictieve chocoladefabriekeigenaar Willy Wonka. Filmstudio Warner Bros. heeft de rechten gekocht en wil het eigenzinnige personage uit de boeken van Roald Dahl terug op het grote scherm brengen, melden bronnen aan Variety.

Door ANP - 19-10-2016, 22:10 (Update 19-10-2016, 22:10)

David Heyman, verantwoordelijk voor de Harry Potter-spinoffs Fantastic Beasts and Where to Find Them is aangetrokken om als producer dienst te doen. Ook Michael Siegel, manager van de Roald Dahl Estate, zou aan de film gaan meewerken.

De film moet zich focussen op het leven van Wonka voordat hij zijn chocoladefabriek opzette. Variety verwacht dat er meer films volgen als het een hit wordt. Daarin zouden ook andere bekende karakters zoals Charlie, het jongetje dat de fabriek uiteindelijk erft, in terug kunnen keren.

Het kinderboek Charlie and the Chocolate Factory is tweemaal verfilmd. De eerste versie uit 1971 kreeg de naam Willy Wonka and the Chocolate Factory. Daarin is de onlangs overleden Gene Wilder te zien als Wonka. In remake uit 2005 speelde Johnny Depp de chocolademaker.