Madonna: orale seks voor stem op Hillary

NEW YORK - Madonna is weer een stapje verder gegaan om Hillary Clinton in het Witte Huis te krijgen. Nadat ze vorige maand al uit de kleren was gegaan, belooft ze nu voor iedere man die op Hillary stemt op de knieën te gaan.

Door ANP - 19-10-2016, 18:07 (Update 19-10-2016, 18:07)

De 58-jarige zangeres deed haar belofte dinsdagavond in Madison Square Garden waar ze als 'openingsact' van comédienne Amy Schumer verscheen. "Nog een ding voordat ik jullie introduceer aan deze komediegenie: Als jullie op Hillary Clinton stemmen, bevredig ik jullie oraal. En ik ben goed", verzekerde Madonna het publiek, die daarna nog verder in detail ging. "Ik zal mijn tijd nemen, ik maak oogcontact en ik slik."

Madonna staat bekend als fervent Hillary-aanhanger. Ze laat de afgelopen maanden nauwelijks een kans onbenut om haar te promoten. "Ik stem naakt met Katy Perry", twitterde ze vorige maand bij een vrij onthullende foto waarop ze overduidelijk geen kleren draagt. "Stem op Hillary. Ze is het beste wat we hebben", voegde Madonna daar aan toe.