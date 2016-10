Brimstone in januari in bioscoop

AMSTERDAM - De westernthriller Brimstone van regisseur Martin Koolhoven is vanaf 12 januari in de bioscopen te zien. Dat heeft distributeur Paradiso Filmed Entertainment woensdag bekendgemaakt.

Door ANP - 19-10-2016, 16:05 (Update 19-10-2016, 16:05)

De release komt iets later dan oorspronkelijk de bedoeling was. Vorig jaar werd nog gestreefd naar een datum in het najaar van 2016. De film ging vorige maand al wel in première op het filmfestival van Venetië.

Brimstone is Koolhovens eerste Engelstalige productie. Carice van Houten, Guy Pearce, Kit Harington en Dakota Fanning spelen de hoofdrollen. De film vertelt een duister verhaal dat zich afspeelt aan het einde van de negentiende eeuw. In de thriller komt het leven van Liz (Fanning) en dat van haar gezin op het spel te staan wanneer een huiveringwekkende dominee (Pearce) in haar leven verschijnt.