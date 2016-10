DJ MAG nog te vroeg voor Kris Kross Amsterdam

AMSTERDAM - De mannen van Kris Kross Amsterdam hopen woensdagavond op goed nieuws als de nieuwe DJ MAG Top 100 wordt onthuld. “Ik hoop dat we erin staan, maar denk dat het nog even te vroeg is”, zegt Jordy Huisman voor de camera van het ANP.

Door ANP - 19-10-2016, 15:17 (Update 19-10-2016, 15:33)

“Ik heb gehoord dat we op nummer 101 staan”, grapt Yuki Kempees. Het trio, dat afgelopen zomer een monsterhit scoorde met SEX, hoopt zich volgend jaar tot de honderd beste dj’s van de wereld te mogen rekenen. “We hebben één goeie hit gehad en ik denk dat we er nog een paar nodig hebben om erin te komen”, zegt Jordy. “Maar het is een goed streven.”

Het trio wacht een druk Amsterdam Dance Event (ADE). “Volgens mij hebben we elke dag wel wat”, zegt Sander Huisman. Dat hij, zijn broer en Yuki donderdag achter de draaitafels kruipen tijdens de show van Hardwell in de Heineken Music Hall, noemt Sander ‘superspannend’. “Het is wat meer EDM gericht, dus we gaan ons ietsje aanpassen. Maar het blijft zeker een Kris Kross-set.”

Jeugdheld

Tijd om naar shows van andere dj’s te gaan, hebben de drie mannen waarschijnlijk nauwelijks. “Ik heb wel een leuk programma voor mezelf, maar het wordt lastig om er naartoe te gaan want we hebben het heel druk”, zegt Yuki. Hij wil graag naar Craig David in Paradiso. “Dat vind ik wel echt een jeugdheld. We hebben een keer met hem opgetreden op het huwelijksfeest van Wesley en Yolanthe en die gast kan nog steeds zo goed zingen.”

De broers Jordy en Sander zien dat het ADE steeds breder wordt. “Iemand als Craig David had hier vijf jaar geleden niet gestaan”, zegt Sander. “Wij stonden hier vijf jaar geleden niet”, vult Jordy aan. “ADE was altijd ons vrije weekeinde. Het is mooi om te zien dat dance zo verandert.”