ANP Tom Odell geeft ook concert in Tilburg

DELFT - Tom Odell staat in december niet alleen in Utrecht, maar treedt ook op in Tilburg. De Britse singer-songwriter geeft op 2 december een concert in 013. Dat maakte MOJO woensdag bekend.

Door ANP - 19-10-2016, 10:20 (Update 19-10-2016, 10:20)

De Another Love-zanger staat op 1 december in een uitverkocht TivoliVredenburg. Het concert dat hij op 16 november zou geven in het Utrechtse muziekgebouw wordt verplaatst naar 4 december. Mensen die kaarten hebben voor de verplaatste show krijgen bericht van TivoliVredenburg. Tickets voor het concert in Tilburg zijn vanaf vrijdagochtend te koop.

Tom Odell brak vier jaar geleden door met zijn debuutalbum Long Way Down, waarop onder meer Another Love staat. In juni bracht Tom zijn tweede plaat uit, Wrong Crowd. Deze zomer stond de Brit op Pinkpop en Lowlands.