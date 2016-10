Caroline denkt nog niet aan einde carrière

ROTTERDAM - Caroline Tensen houdt nog geen rekening met het einde van haar televisiecarrière. “Ik ben toevallig vanmiddag te gast bij Omroep MAX en daar maken ze ook heel mooie dingen”, zegt de 52-jarige AVROTROS-presentatrice in het AD.

Door ANP - 19-10-2016, 8:30 (Update 19-10-2016, 8:30)

Volgens Caroline is het wel zaak ‘programma’s te doen die bij je leeftijd passen’. “Ik ga geen Spuiten en slikken presenteren.” Carolines levenservaring komt haar bij DNA onbekend, dat woensdagavond weer te zien is op NPO 1, goed van pas. “Mensen vertellen toch hun hele verhaal aan je. Blijkbaar voelen ze zich veilig bij me en daar ben ik trots op.”

Caroline was dolblij toen ze hoorde dat ze weer in onbekende familiebanden mocht duiken. “Ik heb gegild op straat van plezier want het was toch mijn kindje.” DNA onbekend verhuisde in 2014 naar RTL 4, waar Nance Coolen het onder de noemer Familie gezocht presenteerde. “Ik snap wel dat producent Tuvalu een goed format niet in de la laat liggen”, zegt Caroline over die verhuizing. “Ik hoop dat ik het nu een paar seizoenen mag maken.”

Nu DNA onbekend terug is bij de publieke omroep, is het programma wel een beetje veranderd. “Het werd een beetje statisch door de studiogesprekken, dus filmen we nu veel meer op locatie”, zegt Caroline. “In de eerste aflevering bel ik aan bij een nietsvermoedende man die te horen krijgt dat hij mogelijk een dochter heeft.”