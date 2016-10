Derde American Crime Story over moord Versace

LOS ANGELES - De populaire seriereeks American Crime Story is nog voor uitzending van het tweede seizoen verlengd met een derde reeks.

Door ANP - 19-10-2016, 5:51 (Update 19-10-2016, 5:51)

Het eerste deel van de hitserie, The People v O.J. Simpson, ging er vorige maand vandoor met vijf Emmy Awards. Het programma van Ryan Murphy, die ook achter series Glee en American Horror Story zit, duikt het volgende seizoen in de nadagen van orkaan Katrina, die in 2005 dood en verderf zaaide in het zuiden van de Verenigde Staten.

De dinsdag aangekondigde reeks zal gaan over de moord op Gianni Versace. De Italiaanse couturier werd in 1997 op de stoep van zijn villa in Miami doodgeschoten door seriemoordenaar Andrew Cunanan, die vervolgens zelfmoord pleegde. Zijn motief is nooit duidelijk geworden.