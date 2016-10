Laatste opnames David Bowie uitgebracht

ANP Laatste opnames David Bowie uitgebracht

LONDEN - BBC radio heeft woensdag twee van de laatste drie nummers die David Bowie opnam uitgezonden.

Door ANP - 19-10-2016, 5:50 (Update 19-10-2016, 5:50)

Het gaat om de nummers When I Met You en No Plan, die de in januari overleden muzikant schreef voor zijn musical Lazarus. Hij nam de liedjes ook op in de studio op met zijn vaste producent Tony Visconti.

De twee door Bowie ingezongen nummers, die ook te beluisteren zijn op de website van de BBC, staan op een castalbum van Lazarus dat later deze week uitkomt. Daarop is ook de versie van Killing A LIttle Time die de zanger inzong te horen.