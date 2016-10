Uptown Funk in recordtempo diamant

NEW YORK - Hit Uptown Funk van Bruno Mars en Mark Ronson heeft in de VS de hoogste status bereikt. De single is het dertiende nummer dat diamant is sinds die categorie in 1999 werd toegevoegd.

Door ANP - 19-10-2016, 3:01 (Update 19-10-2016, 3:01)

De Recording Industry Association of America (RIAA) erkende de single dinsdag officieel als diamanten hit, dat staat voor meer dan tien miljoen aankopen. De keren dat een nummer wordt gestreamd telt tegenwoordig ook mee: 100 luistersessies tellen daarbij als één verkochte unit. Volgens het RIAA werd de clip van Uptown Funk daarnaast nog eens 1,9 miljard keer bekeken.

Eerder haalden nummers als Dark Horse van Katy Perry, Radioactive van Imagine Dragons en recentelijk nog Call Me Maybe van Carly Rae Jepsen de diamanten status. Uptown Funk deed dat in recordtempo: het nummer is het eerste die de hoogste eer binnen twee jaar haalt.