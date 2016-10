Kim Kardashian viert verjaardag niet

ANP Kim Kardashian viert verjaardag niet

LOS ANGELES - Kim Kardashian mag vrijdag 36 kaarsjes uitblazen, maar de realityster is allerminst van plan om haar verjaardag groots te vieren. Ze houdt het bewust klein nadat ze begin deze maand slachtoffer werd van een overval.

Door ANP - 18-10-2016, 23:05 (Update 18-10-2016, 23:05)

"Kim's verjaardag wordt dit jaar zeer klein gevierd", zegt een insider tegen E! Online. Volgens de bron heeft ze geen plannen en mag alleen directe familie op bezoek komen. "Ze is niet in de stemming. Kanye West doen wat hij kan om haar beter te laten voelen, maar de constante herinneringen aan de overval blijven haar plagen."

Eerder dinsdag maakte Kim's assistent al bekend dat ze een tijdje vrij neemt naar aanleiding van de overval. Twee weken geleden werd ze in haar appartement in Parijs beroofd van haar juwelen. Sindsdien liet de tv-ster zich nauwelijks meer in het openbaar zien.