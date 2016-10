Huwelijk Tobey Maguire strandt na negen jaar

ANP Huwelijk Tobey Maguire strandt na negen jaar

LOS ANGELES - Tobey Maguire en zijn vrouw Jennifer Meyer gaan scheiden. De twee gaan na een huwelijk van negen jaar uit elkaar, zo bevestigen ze tegenover People.

Door ANP - 18-10-2016, 18:43 (Update 18-10-2016, 18:43)

"Na lang nadenken hebben we de beslissing genomen om uit elkaar te gaan", zeggen Tobey en Jennifer. Ze willen samen zorg blijven dragen aan de opvoeding van hun twee kinderen, zoon Otis van 7 en dochter Ruby van 9. Volgens het paar heeft dat hun hoogste prioriteit.

De 41-jarige Tobey, vooral bekend van de titelrol in de eerste Spiderman-films, ontmoette Jennifer in 2003. Na vier jaar daten traden ze in 2007 in het huwelijk tijdens een intieme ceremonie op Hawaii.