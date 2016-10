Richard Gere rondt scheiding af

ANP Richard Gere rondt scheiding af

LOS ANGELES - Richard Gere heeft eindelijk de scheiding met zijn ex-vrouw Carey Lowell afgerond. Na vier jaar steggelen over de voorwaarden werd dinsdag de breuk officieel met een handtekening van beide advocaten, meldt Page Six. De Pretty Woman-acteur en zijn ex waren daarbij niet aanwezig.

Door ANP - 18-10-2016, 18:29 (Update 18-10-2016, 18:29)

Wat de twee precies hebben afgesproken, is niet bekendgemaakt. Eerder stemden Richard en Carey al wel in met een gedeelde voogdij over hun tienerzoon Homer. Het paar kwam echter niet uit de financiële details.

Carey vroeg in 2012 na een huwelijk van twaalf jaar een scheiding aan. Richard had steeds meer behoefte aan rust en privacy, terwijl Carey juist graag onder de mensen is. Die verschillende instellingen leidde uiteindelijk tot de breuk.