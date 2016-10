Tweede druk voor biografie Dirk Zeelenberg

AMSTERDAM - De autobiografie van Dirk Zeelenberg doet het beter dan de titel doet vermoeden. 'Niet bepaald een succesverhaal' is binnen een week toe aan de tweede druk.

Het succes komt voor Zeelenberg enigszins als een verrassing, laat hij weten aan BuzzE. "Ik heb van boekhandels gehoord dat de boeken niet aan te slepen zijn. Het is echt te gek", aldus Zeelenberg, wiens telefoon sinds vorige week roodgloeiend staat.

De Divorce-acteur vindt het vooral leuk dat hij overspoeld wordt door reacties van zijn lezers. Via sociale media delen ze hun eigen 'niet bepaalde succesverhalen'."Mensen zijn heel erg aan het reageren", zegt Zeelenberg. "Er ontstaat hier echt iets. Mensen vinden er steun in om gewoon eens eerlijk te vertellen dat het niet altijd rozengeur en maneschijn is. Het is eigenlijk ook een heel erg positief boek."

Openhartig

In 'Niet bepaald een succesverhaal' vertelt Zeelenberg zonder zichzelf te sparen over zijn worstelingen, obstakels en missers. Tijdens zijn leven en carrière moest de acteur omgaan met de nasleep van een moeizame jeugd. Later moest Zeelenberg financiële crises en persoonlijke teleurstellingen in 'de meedogenloze entertainmentwereld' incasseren. Uiteindelijk kende hij succes als acteur in hits als All Stars en Toscaanse bruiloft, vond hij de liefde van zijn leven en werd vader van drie kinderen. Ook is hij met veel plezier actief als spreker en trouwambtenaar.

Om het succes te vieren verloot Zeelenberg onder de vele reacties een aantal exemplaren van zijn boek. Ook wil hij een 'trouwerij' weggeven.