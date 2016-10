Anouk neemt Coen en Sander Show over

HILVERSUM - Anouk neemt volgende week woensdag eenmalig het Radio 538-programma De Coen en Sander Show over. Dat heeft het radiostation dinsdag bekendgemaakt. De zangeres is één uur co-presentator en gasthoofdredacteur. Ze bepaalt de muzikale invulling en welke onderwerpen er in de uitzending komen.

Door ANP - 18-10-2016, 16:46 (Update 18-10-2016, 16:46)

"We hebben Anouk vorig jaar december uitgenodigd om een keertje mee te komen presenteren. Ik vind het tof dat deze vriendin van De Coen en Sander Show ingaat op onze uitnodiging", laat Sander Lantinga weten.

Zijn collega Coen Swijnenberg kijkt vooral erg uit naar welke muziek Anouk gaat draaien. "Daar ben ik ontzettend benieuwd naar", zegt hij. "En zeg nou zelf, wie wil er geen radio maken met Anouk?"