ANP Broederliefde komt naar Noorderslag

GRONINGEN - Broederliefde, Donnie en Pip Blom komen naar Noorderslag 2017. De organisatie kondigde dinsdag ook de komst aan van Rondé, Rob Dekay, Teske, The Jerry Hormone Ego Trip, The Grand East en Yung Internet.

Door ANP - 18-10-2016, 14:23 (Update 18-10-2016, 14:23)

De kaartverkoop voor Eurosonic Noorderslag begint 29 oktober. Nieuw dit jaar zijn de YUNG!-tickets, waarmee jongeren tot achttien jaar korting krijgen op toegangskaarten.

Eurosonic Noorderslag (11, 12 en 13 januari) geldt internationaal als het platform voor Europese muziek. In de binnenstad van Groningen ontdekken bezoekers de acts die in de zomer op de grote festivals staan. Noorderslag (zaterdag 14 januari) is de graadmeter voor Nederlandse muziek en vindt plaats in De Oosterpoort.