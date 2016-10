Chuck Berry komt na 38 jaar met nieuw album

NEW YORK - Hij mag dan oud zijn, hoogbejaard zelfs, maar Chuck Berry rockt nog steeds. De Johnny B. Goode zanger en gitarist, die dinsdag zijn negentigste verjaardag viert, legt momenteel de laatste hand aan zijn nieuwe album, meldt Billboard.

Door ANP - 18-10-2016, 14:20 (Update 18-10-2016, 14:20)

Berry's eerste studio album sinds 1979 komt in 2017 uit met voornamelijk nieuwe songs. De nummers zijn geschreven, opgenomen en geproduceerd door de meester zelf. Op Chuck wordt Berry begeleid door zijn eigen band, met onder anderen zijn kinderen Charles Berry jr. (gitaar) en Ingrid Berry (harmonica).

Tijdens een tribuutconcert in de Rock and Roll Hall of Fame in 2012, liet Berry al weten dat hij nog nummers op de plank had liggen die hij twintig jaar geleden had geschreven. "Zodra ik de juiste mensen vind - en ik ken de business een beetje - ga ik ze opnemen", beloofde de legendarische rock-'n-roller.