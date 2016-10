Hugh Grant en Brendan Gleeson in Paddington 2

ANP Hugh Grant en Brandan Gleeson in Paddington 2

LOS ANGELES - Acteurs Hugh Grant en Brendan Gleeson zijn toegevoegd aan de bioscoopfilm Paddington 2 die momenteel in productie is.

Door ANP - 18-10-2016, 11:09 (Update 18-10-2016, 11:11)

Hugh Bonneville, Sally Hawkins, Julie Walters, Jim Broadbent, Peter Capaldi, Madeleine Harris en Samuel Joslin keren terug in het vervolg van de succesvolle familiefilm uit 2014.

Ben Whishaw spreekt opnieuw de stem in van het beertje Paddington, het enige personage in de film dat wordt gecreëerd door middel van computeranimatie.

De Nederlandse stemmencast is nog niet bekend, zegt een woordvoerster van filmdistributeur Independent Films. In het eerste deel sprak Beau van Erven Dorens de stem in van de jonge Peruviaanse beer met een grote passie voor alles dat Brits is.

De film is gebaseerd op de populaire kinderboeken van Michael Bond. Paul King is opnieuw regisseur. Hugh Grant speelt volgens Deadline een lokale beroemdheid die over het hoogtepunt van zijn acteercarrière heen is. Gleeson speelt de rol van kluizenkraker die een bondgenoot van Paddington wordt bij het ontmaskeren van een dief die een boek uit de boekwinkel heeft gestolen.

Paddinton 2 draait vanaf november 2017 in de Britse bioscopen.