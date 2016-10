Boekenbal kiest voor alternatieve locatie

AMSTERDAM - Het Boekenbal, de traditionele opening van de Boekenweek, wordt komend jaar gehouden ,,op een plek die aansluit op het thema''. Dat is dit jaar 'Verboden vruchten'. Maar welke plek dat is, wil de organisatie nog niet zeggen. Het is in ieder geval eens niét de Amsterdamse Stadsschouwburg, bevestigt een woordvoerder van de stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek (CPNB).

Door ANP - 18-10-2016, 8:56 (Update 18-10-2016, 8:56)

Het Parool schrijft dat het gerucht gaat dat het feest op 24 maart in poppodium Paradiso wordt gehouden. ,,Het zou best kunnen dat we een optie op Paradiso hebben genomen. Maar we hebben altijd opties op drie of vier zalen. Welke het wordt, maken we in januari bekend.''

Het Boekenbal heeft al vaker een andere locatie uitgekozen dan de schouwburg: Carré, het Concertgebouw en hotel Krasnapolsky waren ook al eens plaats van handeling. Voor 2018 en 2019 heeft de CPNB nu alvast de Stadsschouwburg gereserveerd.