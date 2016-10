Publiek verlaat show Amy Schumer om politiek

TAMPA - Zo'n 200 mensen zijn zondagavond boos weggelopen bij de show van comedienne Amy Schumer. Dat meldt de Hollywood Reporter.

Schumer gaf in Tampa, Florida, een comedyshow toen ze met een man uit het publiek in discussie raakte over de Amerikaanse verkiezingen. De man bleek een fervent aanhanger van de Republikeinse presidentskandidaat Donald Trump. "Maak je je geen zorgen dat hij in een impulsieve bui ons in problemen brengt die we niet kunnen oplossen?", vroeg Schumer de aanhanger van Trump.

Na een discussie over en weer en boegeroep vanuit de zaal vroeg Schumer aan de beveiliging om de Trump-aanhangers te verwijderen. Hierop vertrokken naar schatting 200 mensen uit de show.

Het grootste deel van de bezoekers bleef. Schumer legde het resterende publiek uit dat deze verkiezing wat haar betreft te belangrijk is om niet te bespreken en dat ze Hillary Clinton een betere kandidaat vindt en haar steunt.