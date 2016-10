Hajo Bruins krijgt geld van ex-vrouw

AMSTERDAM - Hajo Bruins kan het huwelijk met zijn ex-vrouw Marjan definitief achter zich laten. De twee zijn al enkele jaren uit elkaar, maar hebben nu eindelijk de laatste dingen geregeld, meldt Privé.

Door ANP - 17-10-2016, 17:41 (Update 17-10-2016, 17:41)

Het Amsterdamse appartement waar Hajo met Marjan woonde is naar zijn ex gegaan. Vanwege de waardestijging sinds de aankoop in 1999 kan de Penoza-acteur nog een flink bedrag tegemoetzien van Marjan. Zij moet hem nog 82.500 euro betalen.

"Mijn ex is inmiddels hertrouwd met een leuke man, een regisseur, dus het moest eens geregeld worden", reageert Hajo. "Er zat overwaarde op het huis omdat de prijzen gunstig zijn, dus dat is goed geregeld."