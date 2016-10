Extra kaarten voor Vrienden van Amstel Live

ZOETERWOUDE - Wie begin dit jaar achter het net viste bij de kaartverkoop van Vrienden van Amstel Live! heeft misschien geluk. Voor de uitverkochte editie van 2017 komen nog eens tienduizend kaarten vrij, maakte de organisatie maandag bekend.

Door ANP - 17-10-2016, 14:28 (Update 17-10-2016, 14:28)

De kaarten, verdeeld over de negen showavonden, bestaan uit staanplaatsen, zitplaatsen en speciale podiumplaatsen. De tickets zijn vanaf dinsdagochtend te koop via de website van de concertreeks.

De kaartverkoop van de negentiende editie Vrienden van Amstel Live! liep begin dit jaar als een trein. In recordtempo werden de ruim 125.000 kaarten verkocht. De concerten vinden tussen 19 en 28 januari plaats in Ahoy Rotterdam.

"Dat de komende editie zo snel was uitverkocht, is geweldig”, reageert de marketing manager van Amstel. “Maar helaas hebben we ook veel mensen moeten teleurstellen. Wij hopen met de 10.000 extra kaarten nog veel vrienden blij te maken met een ticket voor een onvergetelijke avond in de grootste kroeg van Nederland.”