ANP ‘Uitstel Zondag met Lubach enorm frustrerend’

HILVERSUM - Human Factor, de producent van Zondag met Lubach, noemt het ‘enorm frustrerend’ dat het programma zondagavond een uur later moest worden uitgezonden. Volgens de producent was er sprake van overmacht.

Door ANP - 17-10-2016, 14:10 (Update 17-10-2016, 14:10)

“We hebben de hele week met man en macht aan deze uitzending gewerkt”, stelt Human Factor in een verklaring die Arjen Lubach maandagmiddag deelde via Twitter. “Dan is een technische storing die ervoor zorgt dat Zondag met Lubach niet op tijd kan beginnen, enorm frustrerend.”

De storing trad op tijdens de montage van het VPRO-programma. Daardoor ontstond een videobestand dat ‘technisch niet geschikt was voor uitzending’. “Via verschillende uploads is vervolgens nog geprobeerd wel een geschikte file aan te leveren, maar zelfs het fysiek naar Hilversum rijden en de uitzending daar inladen, mocht niet meer baten.”

Geduld

De programmering van NPO 3 werd zondagavond op het laatste moment aangepast, Zondag met Lubach schoof een uur naar achteren en een tv-film werd naar voren gehaald. “We bieden onze oprechte excuses aan en danken de inzet en flexibiliteit van de NPO, het livecenter van NEP en vooral het geduld van onze kijkers, die middels een enorme stroom aan reacties lieten weten dat ze op Zondag met Lubach zaten te wachten.”

De storing kostte Lubach wel kijkers. Deze week stemden 485.000 kijkers af op het satirische programma, vorige week waren dat er nog 659.000.