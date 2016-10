KRO-documentaire in de prijzen in Italië

HILVERSUM - De KRO-documentaire ‘De terugkeer van de monniken op Schiermonnikoog’ is afgelopen weekeinde in de prijzen gevallen tijdens een Italiaans filmfestival. De docu, die eind vorig jaar werd uitgezonden, werd zaterdag op de slotdag van het Religion Today Filmfestival twee keer onderscheiden.

Door ANP - 17-10-2016, 13:07 (Update 17-10-2016, 13:07)

‘De terugkeer van de monniken op Schiermonnikoog’ won een International Jury Award en een SIGNIS Jury Award, maakte KRO maandag bekend. De film gaat over de trappisten van Abdij Sion in Diepeveen, die vanwege het sluiten van hun klooster een nieuw bestaan op hopen te bouwen op Schiermonnikoog. Het Waddeneiland is genoemd naar de cisterciënzer monniken die er in de middeleeuwen woonden.

Het Religion Today Filmfestival, dat jaarlijks plaatsvindt in het Noord-Italiaanse Trente, reikt prijzen uit in drie categorieën: speelfilms, korte films en documentaires. Voor die laatste categorie waren er volgens KRO 21 inzendingen.

De Nederlandse docu kreeg een International Jury Award voor beste documentaire en een SIGNIS Jury Award. Die prijs is in het leven geroepen door de World Catholic Association for Communication. ‘De terugkeer van de monniken op Schiermonnikoog’ werd geprezen om zijn originele vertelling. De jury vond het bovendien opvallend dat de monniken zich zo durfden te laten zien en open waren over hun dromen en twijfels.