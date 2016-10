Art Rooijakkers wil privacy en veiligheid

ANP Art Rooijakkers wil privacy en veiligheid

AMSTERDAM - Art Rooijakkers is veel actiever bezig zijn privacy te beschermen nu hij meer weet over welke gegevens worden verzameld. “Er wordt op onze gegevens gejaagd en dat is een miljardenbusiness”, leerde Art van de privacyweken van NPO 3. Die gaan maandag van start, met onder meer De Privacytest die Art presenteert.

Door ANP - 17-10-2016, 8:19 (Update 17-10-2016, 8:19)

“Volgens mij is het goed om te vertellen wat er gaande is”, zegt Art in Metro. “Mensen mogen zelf beslissen of ze iets te verbergen hebben of niet, maar we hebben vooral iets te beschermen: privacy.” Ook de presentator werd met zijn neus op de feiten gedrukt. “Ik ging bijvoorbeeld veel te makkelijk met mijn wachtwoorden om, had één wachtwoord voor heel veel verschillende dingen.”

Art noemt de keuze tussen veiligheid en privacy ‘een schijnkeuze’. “Volgens mij sluit het een het ander niet uit. Er is nog niemand geweest die mij heeft kunnen bewijzen dat het een ten koste van het andere gaat. Ik kies voor allebei.”