ANP Lady Gaga zegt optredens in Londen af

LONDEN - Lady Gaga heeft tenminste twee optredens in Londen deze week afgezegd. Er is geen reden gegeven, maar Daily Star vermoedt dat het is omdat haar nieuwe singles Perfect Illusion en Million Reasons niet goed worden verkocht.

Door ANP - 17-10-2016, 2:35 (Update 17-10-2016, 2:35)

Zondagavond zou de Amerikaanse zangeres optreden bij de live show van X Factor, maar dat ging niet door. Ook is ze niet langer van plan te verschijnen in de talkshow van Graham Norton aankomende vrijdag. "Ik heb geen idee waarom ze heeft afgezegd maar ze komt in elk geval niet meer", zei Norton tegen de tabloid.

Volgens een anonieme bron zou Gaga de hele week in Londen zijn om haar aankomende album Joanne te promoten, maar heeft ze al haar afspraken een week geleden afgezegd.