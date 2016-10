Adele wil tweede kind na afloop van tour

ANP Adele wil tweede kind na afloop van tour

LONDEN - Adele wil graag een tweede baby. De 28-jarige zangeres vertelde haar fans tijdens een concert in Nashville zaterdag dat haar baarmoeder jeukt.

Door ANP - 17-10-2016, 1:58 (Update 17-10-2016, 1:58)

"Mijn zoon is al bijna vier", zo zei Adele over haar zoon Angelo. "Ik wordt heel emotioneel, want ik heb het gevoel dat wanneer ze vier zijn, ze niet echt je baby meer zijn. Dus mijn baarmoeder begint een beetje te jeuken."

Adele maakte duidelijk dat ze niet zwanger is, zo vertelden aanwezige fans aan The Sun. "Ik word niet zwanger tot na het einde van de tour." Haar tournee duurt nog tot volgende maand. In juli vertelde Adele nog aan haar publiek in Minnesota dat ze niet meer kinderen wilde.