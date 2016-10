Hilary Duff bevestigt relatie met kus

LOS ANGELES - Na maandenlange roddels is er eindelijk geen twijfel meer mogelijk: Hilary Duff heeft een relatie met haar persoonlijke trainer Jason Walsh. De actrice plaatste zondag een foto op Instagram waarop zij en Jason elkaar op de mond kussen. "Avondje uit met J", schreef ze bij de foto, gevolgd door een hartje.

Door ANP - 17-10-2016, 1:57 (Update 17-10-2016, 1:57)

In september werden de twee al eens hand in hand gespot in New York. Die maand sprak ze ook over hem in een interview op het televisiestation Fox: "We kennen elkaar al heel lang, hij is een geweldige man en we hebben veel lol samen."

Hilary scheidde begin dit jaar van Mike Comrie, met wie ze al ruim twee jaar niet meer samen is. Met de voormalig ijshockeyer kreeg de 28-jarige Hilary een zoontje, Luca van vier jaar oud.