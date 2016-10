'Amsterdam Dance Event blijft vernieuwen'

ANP 'Amsterdam Dance Event blijft vernieuwen'

AMSTERDAM - Na twintig edities is het voor directeur Richard Zijlma van Amsterdam Dance Event (ADE) de kunst om te blijven vernieuwen. Het evenement is volgens hem de belangrijkste ontmoetingsplek in de sector van de elektronische muziek ter wereld. ''We bieden als het ware een ecosysteem voor de mondiale dancescene, dat we voortdurend willen verrijken.''

Door ANP - 16-10-2016, 10:06 (Update 16-10-2016, 10:06)

Voor het eerst krijgt livemuziek een serieuze plek op het festival, dat woensdag begint en tot en met zondag duurt. In Paradiso, Melkweg en Sugarfactory vindt een tweedaags evenement plaats waar de nieuwste elektronische live-acts zijn te ontdekken.

Nieuw is ook ADE Hackaton, waarbij honderd programmeurs tijdens een 24 uur durende marathonsessie oplossingen verzinnen op het gebied van veiligheid, festivalbeleving en festivallogistiek. Volgens Zijlma komen er steeds meer technologiebedrijven af op het evenement. ''We zien heel veel kansen om voor deze sector ook een platform voor techniek en innovaties te zijn. Veel artiesten zijn hier ook mee bezig, je ziet bijvoorbeeld dat ze zelf producten lanceren.''

Stadscamping

Tijdens deze 21e editie is er een speciale ADE-stadscamping op het NDSM-terrein in Amsterdam-Noord. In dit festivaldorpje kunnen meer dan vierhonderd mensen terecht in verwarmde slaapplaatsen. Ook is hier een uitgebreid programma met muziek.

Zijlma verwacht opnieuw een bezoekersrecord van zo'n 375.000 bezoekers, 10.000 meer dan vorig jaar. Tijdens ADE treden zo'n 2200 artiesten op, onder wie veel bekende dj's vanuit de hele wereld, tijdens 450 evenementen op 140 locaties in de hoofdstad. Naast optredens is er ook weer een uitgebreid conferentieprogramma voor professionals uit de scene.

Pillen testen

Jellinek, gespecialiseerd in verslavingszorg, is dit jaar opnieuw vertegenwoordigd met een speciale sneltestlocatie voor drugs, met name xtc, op de Keizersgracht. Dit was vorig jaar voor het eerst na het overlijden van drie ADE-bezoekers in 2014.

Het festival begon ooit met het idee Nederlandse dj's internationaal te promoten. Dat is gelukt, concludeert de directeur. ''Als je nu in een taxi in New York stapt, dan gaat het niet meer over Johan Cruijff of Ruud Gullit, maar over Martin Garrix of Armin van Buuren.''