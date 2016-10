Dianna Agron trouwt rocker Winston Marshall

LOS ANGELES - Dianna Agron en Winston Marshall zijn zaterdagavond in het huwelijksbootje gestapt in Marokko. Dat meldt Us Weekly.

Door ANP - 16-10-2016, 9:43 (Update 16-10-2016, 9:43)

De 30-jarige Glee-actrice en de 27-jarige Mumford & Sons-zanger en -gitarist verloofden zich afgelopen december tijdens de feestdagen. Ze waren toen een jaar samen.

''Hij is zo'n goede vent en hij behandeld haar als een prinses'', vertelt een insider over het stel. ''Hij is heel attent en laat haar familie overkomen of brengt haar naar haar familie wanneer ze dat wil. Hij is ook heel leuk met haar vriendinnen.''