ANP Dua Lipa trakteert wachtende fans op pizza

AMSTERDAM - Zangeres Dua Lipa heeft zaterdagmiddag pizza's laten bezorgen bij haar fans die bij Paradiso in de rij staan voor haar concert dat ze zaterdagavond in de Amsterdamse poptempel geeft.

Door ANP - 15-10-2016, 15:47 (Update 15-10-2016, 15:47)

''Voor al mijn Nederlandse fans die sinds acht uur buiten staan te wachten bij Paradiso; de pizza komt eraan'', twitterde de Britse zangeres aan het begin van middag. De fans bedanken haar hartelijk voor de hartige lekkernij. Sommigen geven aan dat ze al sinds zes uur in de ochtend bij Paradiso staan te wachten.

Dua Lipa trad donderdagavond op tijdens het Gouden Televizier-Ring Gala, waar ze haar nieuwe hit Blow Your Mind ten gore bracht. Dua Lipa was dit jaar al een aantal keer in Nederland. Zo stond ze op Koningsdag op het podium van Radio 538 in Breda en was ze een van de acts op festival Lowlands.