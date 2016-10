Liam en Miley samen de rode loper over

LOS ANGELES - Miley Cyrus en Liam Hemsworth hebben vrijdag een zeldzaam publiek optreden als koppel gemaakt. Het stel liep samen de rode loper over van het Power of Women-evenement van het blad Variety.

Door ANP - 15-10-2016, 11:19 (Update 15-10-2016, 11:19)

Miley was een van de Hollywood-vrouwen die dit jaar werden geëerd voor het maken van een verschil in de maatschappij. Liam ging mee om zijn geliefde te steunen. Naast Cyrus werden ook actrices Scarlett Johansson, Helen Mirren en Laverne Cox en regisseuse Ava DuVernay geëerd.

Een ooggetuige vertelt aan E! News dat Miley en Liam van elkaars gezelschap genoten, maar ook met andere sterren praatjes maakten. Het stel is sinds januari weer samen, nadat ze in 2013 hun verloving verbraken na een jarenlange relatie. Het is de eerste keer sinds ze de draad hebben opgepakt, dat ze samen op een officieel evenement waren.