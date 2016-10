Wesley en Yolanthe vinden eindelijk een koper

VLEUTEN - Wesley Sneijder en zijn Yolanthe hebben na jaren eindelijk een koper voor de villa in Vleuten. Dat meldt bekendeburen.nl.

Wesley kocht in 2006 samen met zijn toenmalige vrouw Ramona voor een half miljoen een stuk grond in het Utrechtse dorp. Hierop liet hij een villa bouwen met een hypotheek van 2 miljoen euro. In 2009 gingen de twee uit elkaar en een jaar daarna zette Sneijder de woning te koop voor iets minder dan 2 miljoen euro.

De voetballer kon echter geen koper vinden voor het riante optrekje. In april zetten Wesley en Yolanthe het huis weer in de verkoop. Dit keer met succes. De vraagprijs was 1.595.000 euro, maar de koper moet uiteindelijk zo'n 1,4 miljoen neerleggen voor de villa met twaalf kamers.

De Vleutense villa is de tweede woning in Nederland die het stel dit jaar weet te verkopen. In april verkochten ze hun Amsterdamse grachtenpand. Nu willen ze alleen nog af van Yolanthe's huis in Volendam.