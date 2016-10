Epke vindt acteerdebuut in kerstshow spannend

ANP Epke vindt acteerdebuut in kerstshow spannend

AMSTERDAM - Epke Zonderland is voor zijn rol in The Christmas Show misschien nog wel zenuwachtiger dan dat hij normaal gesproken is voor een turnwedstrijd. De sporter maakt in de show in de Ziggo Dome zijn acteerdebuut en dat is toch wel spannend, zegt hij tegen BuzzE.

Door ANP - 15-10-2016, 10:02 (Update 15-10-2016, 10:02)

"Het is heel anders en eigenlijk niet te vergelijken met wat ik normaal doe”, vertelt Epke. "Het is misschien wel spannender dan een wedstrijd. Je treedt toch uit je comfortzone.”

In de show is de voormalig Olympisch kampioen te zien als magische acrobaat die woont in een glazen bol. Alleen met kerst komt hij tevoorschijn en betovert hij iedereen met zijn kunsten. Dat klinkt als een uitdaging, maar veel meer dan turnen hoeft Epke niet te doen. "Vergeleken met de rest van de cast hoef ik niet zo veel te repeteren”, lacht hij.

Fantastisch

Carlo Boszhard, die een van de hoofdrollen vertolkt, is erg blij met de toevoeging van Epke. “Fantastisch dat hij dit wil doen. Het wordt echt heel cool”, zegt de acteur en presentator, die de rol van Droommaker speelt.

Volgens Carlo wordt The Christmas Show ‘een groot spektakel’. “Een gigantische show vol vuurwerk, dans en zang”, zo beschrijft Carlo het. Zelf laat hij het dansen achterwege. “Dat laat ik over aan Buddy Vedder. Maar ik ga wellicht wel een klein tapje wagen. En ik ga zeker zingen”, belooft hij.

Droom

The Christmas Show vertelt het verhaal van een meisje dat als droom heeft haar oma weer eens een gelukkige kerst te bezorgen. Naast Carlo, Epke en Buddy bestaat de cast uit Nicolette van Dam, Karin Bloemen, Leona Philippo en Jamai Loman.

Het is het tweede jaar dat er een kerstshow wordt opgevoerd in de Ziggo Dome. Vorig jaar waren alle vijf shows uitverkocht. Het idee ontstond naar voorbeeld van soortgelijke uitvoeringen in New York en Londen.