Kris Kross Amsterdam geniet van succes

ANP Kris Kross Amsterdam geniet van succes

AMSTERDAM - De drie dj’s van Kris Kross Amsterdam kijken terug op een enerverende zomer. Hun single Sex werd een internationale hit en daarmee was ook hun doorbraak buiten onze landgrenzen een feit. “We voelden ons als een kind in de speeltuin”, zegt Sander Huisman. “Het was een droom die uitkwam”, vult zijn broer Jordy aan.

Door ANP - 15-10-2016, 9:12 (Update 15-10-2016, 9:12)

Samen met Yuki Kemkees behoren de boers in Amsterdam al een tijdje tot de top van de dance scene. Hun eclectische mix van diverse muziekstijlen blijkt een succesformule. En over de landsgrenzen wordt dat ook gewaardeerd. Daar waren Jordy, Sander en Yuki in het begin wel huiverig voor. "We draaien een speciale mix van tracks die het in Amsterdam prima doen”, leggen ze uit. "De vraag was natuurlijk of het publiek in andere landen dat trok.” Het bleek een schot in de roos. Sex was dan ook de perfecte opmaat voor de succesvolle zomer. Nadat Denemarken als eerste viel voor het Amsterdamse trio, volgde al snel de andere Scandinavische landen.

Aan de succesformule van Kris Kross Amsterdam hebben Jordy, Sander en Yuki niet zo veel veranderd. “Maar toen duidelijk werd dat we naar het buitenland moesten, hebben we wel naar andere genres gekeken”, zegt Yuki. “Dat was leerzaam voor ons. We moesten ons zeker aanpassen. Hier in Amsterdam draaien we best wel veel old skool en R&B. Het was spannend of we daarmee wel weg zouden komen.”

De toekomst lacht Kris Kross Amsterdam toe, maar plannen voor de lange termijn maken de dj’s niet. Sander vindt het voorlopig prachtig om overal en nergens te mogen draaien. “Nederland was altijd onze basis en nu komen we in landen waar we misschien wel nooit naar toe zouden gaan.” Verder komt Kris Kross Amsterdam snel met nieuw materiaal. Veel kunnen ze daar echter nog niet over zeggen. We zijn bezig met een rapper, maar we mogen nog niet zeggen wie dat is”, licht Jordy een klein tipje van de sluier op. Maar dat het materiaal net zo’n succes zal zijn als Sex; daar zijn Yuki, Sander en Jordy het over eens.