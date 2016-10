Sylvie Meis voelt zich kwetsbaar

ANP Sylvie Meis voelt zich kwetsbaar

AMSTERDAM - Sylvie Meis heeft al ruim een decennium lang geen Nederlandse tv-programma’s meer gepresenteerd en vindt haar comeback op de Nederlandse televisie daarom ontzettend spannend. Samen met Jeroen van der Boom presenteert ze vanaf zaterdag 22 oktober de tv-show Wedden dat ik het kan! op SBS6.

Door ANP - 15-10-2016, 8:25 (Update 15-10-2016, 8:25)

Over haar terugkeer zegt Sylvie tegen BuzzE: ‘’Ik ben best wel een beetje bang. Ik voel me heel goed over wat we aan het doen zijn en weet dat het een leuke show wordt. Maar ik ben persoonlijk wel een beetje bevreesd voor de reacties. Ik ben best een gevoelig typetje.”

Familie en vrienden vinden het ontzettend leuk dat Sylvie eindelijk weer in Nederland presenteert. ‘’Ze vinden het ook spannend voor mij, omdat ze weten dat ik dat belangrijk vind. Nederland is zo dichtbij. Ik stel me best kwetsbaar op nu ik in eigen land ga presenteren. Ik vind dat lastig. Je zou denken: in Duitsland presenteer ik live-programma’s voor een miljoenenpubliek, maar ik vind dat niet enger. Duitsland is het land waar ik woon, maar in Nederland woont mijn familie. Hier kom ik vandaan, dus het is hier veel enger.”

Sylvie kan haar tv-klussen in Nederland en Duitsland goed combineren. “In Duitsland begint Let’s Dance weer in februari of maart tot aan de zomer. Het past als een puzzel. Bovendien, Wedden dat ik het kan! voelt helemaal niet als werk, het is gewoon leuk. Ik geniet van de ontzettend leuke dagen. Ik weet ook hoe het is om onder stress te werken en moe te zijn aan het einde van een werkdag. Maar hier geniet ik zo van, dat ik er veel energie van krijg.”