ANP 'Zayn verdiende geen waarschuwing'

LONDEN - Ex-One Direction-lid Zayn Malik is niet op de hoogte gesteld van het feit dat hij wordt gedist in de nieuwe song van de meidengroep Little Mix. Daarin zit zijn ex Perrie Edwards. In Shout Out To My Ex doet ze een boekje open over de prestaties in bed van Zayn.

Door ANP - 14-10-2016, 21:44 (Update 14-10-2016, 21:44)

De tekst van het nummer heeft in Engeland al veel stof doen opwaaien. Zo claimt Perrie dat ze vaak een orgasme fakete. In het nummer spreekt ze dan ook de hoop uit dat zijn nieuwe liefje Gigi Hadid beter bediend wordt door Zayn.

Tegenover The Sun verklaart Perrie dat ze Zayn niets heeft verteld over Shout Out To My Ex. “Dat verdient hij ook helemaal niet”, zegt haar bandmaatje Jesy Nelson. “Hij hoort het vanzelf wel.”

Perrie klaagt niet alleen over de seks met Zayn, ook zijn tatoeages moeten het ontgelden. “Ik weet niet eens meer zeker of ik echt van je heb gehouden”, vraagt Perrie zich af in het nummer.