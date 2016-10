Soof krijgt vervolg als tv-serie

AMSTERDAM - De bioscoopfilm Soof krijgt een vervolg als tv-serie. Dit vertelde Dan Karaty, een van de hoofdrolspelers, vrijdag in RTL Boulevard. De serie wordt aanvankelijk gemaakt voor Videoland en is op termijn ook op televisie bij RTL te zien.

Door ANP - 14-10-2016, 19:30 (Update 14-10-2016, 19:30)

Volgens Dan Karaty, die zichzelf speelt in de film, borduurt de tv-serie voort op de bioscoopfilm Soof 2, die vanaf december in de bioscopen draait. ''Met dezelfde personages en wat nieuwe'', zei Karaty.

Lies Visschedijk, Fedja van Huêt, Anneke Blok, Maryam Hassouni en Dan Karaty keren terug in Soof 2. In dit vervolg op de succesvolle komedie uit 2013 speelt Daan Schuurmans de nieuwe liefde van de hoofdpersonage Soof. Hij is te zien als dierenarts Thomas, die het leven van Soof (Lies Visschedijk) nóg verwarrender maakt als zij en Kasper (Fedja van Huêt) uit elkaar zijn.

Naast Daan Schuurmans maken ook Patrick Stoof, Pip Pellens en Oscar Aerts hun opwachting in de film en ook Achmed Akkabi, Birgit Schuurman en Elise van ‘t Laar zijn toegevoegd aan de cast.