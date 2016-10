Frans Bauer stoot O’G3NE van de troon

AMSTELVEEN - De dames van O’G3NE hebben niet lang kunnen genieten van hun nummer 1 album. Frans Bauer stoot de meidengroep al na één week van de toppositie. De volkzanger komt met zijn nieuwe album Geluk, hoop & liefde binnen op de hoogste plek van de Album Top 100.

Door ANP - 14-10-2016, 15:14 (Update 14-10-2016, 15:14)

Geluk, hoop & liefde is het vijftiende album van Frans dat de nummer 1-positie weet te veroveren. “Je hoopt natuurlijk altijd dat je fans een nieuw album zullen omarmen, maar de reacties zijn echt overweldigend”, reageerde Frans. “Bij signeersessies komen ze in groten getale opdagen en ik ontvang alleen maar leuke berichten van mensen die blij zijn de ‘oude’ Frans weer terug te horen.”

De dames van O’G3NE zakken met hun debuutplaat We Got This naar de zesde plek. Ook Shawn Mendes, die vorige week op de tweede plek stond, levert veel in. Hij staat met Illuminate op de zevende plek.

De twee acts moeten plaats maken voor Green Day, dat met het nieuwe Revolution Radio binnenkomt op de vierde plek. Kinderen voor Kinderen en Broederliefde weten hun derde en vijfde plek vast te houden, terwijl Justin Bieber zeven plaatsen stijgt met Purpose en uitkomt op nummer 2.

Album Top 10 week 42

(notering, tussen haakjes notering vorige week, artiest, album o.b.v. Album Top 100 samengesteld door GfK Dutch Charts)

1. (-) Frans Bauer - Geluk, hoop & liefde

2. (9) Justin Bieber - Purpose

3. (3) Kinderen voor Kinderen - Voor altijd jong! - 37

4. (-) Green Day - Revolution Radio

5. (5) Broederliefde - Hard Work Pays Off 2

6. (1) O’G3NE - We Got This

7. (2) Shawn Mendes - Illuminate

8. (-) Norah Jones - Day Breaks

9. (10) Rotterdam Airlines - Gate 16

10 (-) Alter Bridge - The Last Hero